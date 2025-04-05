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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جهاز منتخب مصر يدرس إلغاء معسكر الفراعنة في يونيو بسبب لاعبي الأهلي

جهاز المنتخب
جهاز المنتخب
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كشف مصدر خاص أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يدرس مع اتحاد الكرة مقترح بإلغاء معسكر مصر المزمع اقامته 2 يونيو المقبل 
وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان مقترح إلغاء المعسكر نظرا  لارتباط لاعبي الأهلي بالمشاركة في كاس العالم للأندية بالإضافة الي مطالبة بعض اللاعبين المحترفين بعدم الانضمام للحصول علي راحة بعد نهاية الموسم. 
وأشار إلى أن الجهاز الفني لم يتفق حتي الآن علي خوض اي مباراة ودية وان إلغاء المعسكر لن يؤثر علي تصنيف منتخب مصر.

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