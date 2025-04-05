قلق بريطاني فرنسي من مخاطر رسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد والأمن

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مخاوفهما بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، علي الاقتصاد والأمن، عندما تحدثا اليوم السبت، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وبحسب بيان صادر عن داونينج ستريت، اتفق الجانبان على أن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، لكن لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء مستبعد، وفقًا لـ"رويترز".

كما أعرب ستارمر وماكرون عن مخاوفهما بشأن التأثير الاقتصادي والأمني ​​العالمي، خاصة في جنوب شرق آسيا.

واتفق رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة.