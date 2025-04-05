الخفافيش يخطفون الثلاث نقاط من الملكي في الدوري الإسباني

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، خسر ريال مدريد أمام ضيفه فالنسيا 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

بدأت المباراة بتقدم فالنسيا بهدف في الدقيقة 15 سجله مختار دياخابي بعد تمريرة من أندريه ألميدا.

في الشوط الثاني، تمكن فينيسيوس جونيور من معادلة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 50 بعد تمريرة من جود بيلينجهام.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، في الدقيقة 90+5، سجل هوجو دورو هدف الفوز القاتل لفالنسيا بعد تمريرة من رافا مير فيسينتي.

هذه الهزيمة تؤثر على وضع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بينما يعزز فالنسيا آماله في تحسين موقفه في الترتيب.