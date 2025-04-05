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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخفافيش يخطفون الثلاث نقاط من الملكي في الدوري الإسباني

فالنسيا
فالنسيا
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في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني، خسر ريال مدريد أمام ضيفه فالنسيا 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.

 

بدأت المباراة بتقدم فالنسيا بهدف في الدقيقة 15 سجله مختار دياخابي بعد تمريرة من أندريه ألميدا.

 

في الشوط الثاني، تمكن فينيسيوس جونيور من معادلة النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 50 بعد تمريرة من جود بيلينجهام. 

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، في الدقيقة 90+5، سجل هوجو دورو هدف الفوز القاتل لفالنسيا بعد تمريرة من رافا مير فيسينتي.

 

هذه الهزيمة تؤثر على وضع ريال مدريد في الدوري الإسباني، بينما يعزز فالنسيا آماله في تحسين موقفه في الترتيب.

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