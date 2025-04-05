"البكالوريا المصرية" على طاولة النقاش.. ومدير تعليم القاهرة تستعرض الرؤى

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت ، مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية.

وجاء الاجتماع في إطار الحرص على تحقيق الانضباط التام داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، ووفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حضر الاجتماع كل من همت أبو كيلة، وزينب عبد الفتاح، وياسر أنس وكلاء المديرية، ومنى طاهر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، إلى جانب لفيف من قيادات المديرية.

استهلت "سماح إبراهيم" الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعية الله أن يعيده على مصر بالخير واليمن والبركات.

وخلال الاجتماع، شددت "مدير المديرية" على مجموعة من التوجيهات الهامة، أبرزها:

الالتزام التام بمواعيد الحضور والانصراف والانضباط الإداري داخل المدارس.

الحفاظ على الكثافات الطلابية المعتمدة منذ بداية العام الدراسي.

سد العجز في أعداد المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية.

استمرار المتابعة الجادة لضمان انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية.

تسجيل الغياب بانتظام، ومتابعة أعمال السنة والتقييمات بعدالة بين جميع الطلاب.

استكمال البرنامج العلاجي للقراءة والكتابة خلال الإجازة الصيفية لرفع مستوى التحصيل الدراسي.

تشجيع ممارسة الأنشطة التربوية باعتبارها ركيزة أساسية لاكتشاف وتنمية المهارات.

استكمال أعمال التشجير والدهانات داخل المدارس، مع الحفاظ على نظافة وصيانة الفصول.

إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل؛ لتحفيز روح التنافس الإيجابي.

استمرار اللقاءات التشاورية مع أولياء الأمور لتعزيز التعاون وتحسين الأداء التعليمي.

كما تطرق الاجتماع إلى عرض ملامح مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"، حيث استمعت لمقترحات وآراء الحضور بشأن تفاصيله.

وفي ختام الاجتماع، أكدت "مدير المديرية" أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الأطراف، لضمان بيئة تعليمية ناجحة وآمنة، متمنية دوام التوفيق والسداد للجميع.