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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ سوهاج يكرم 11 مواطنًا من أهالي الشيخ حمد لإنقاذهم حياة مواطن عالق بالجبل الغربي

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
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في لفتة إنسانية تعكس التقدير للمواقف البطولية، كرم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، 11 مواطنًا من أهالي قرية "الشيخ حمد" التابعة لمركز سوهاج، بديوان عام المحافظة، تقديرًا لشجاعتهم في إنقاذ أحد المواطنين العالق على ارتفاع 500 متر بالجبل الغربي بالقرية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، والنائب أحمد عواجة عضو مجلس النواب.

 

وأشاد المحافظ بالدور البطولي الذي قام به أهالي القرية، مؤكدًا أن ما قاموا به يُعد مثالًا يُحتذى به في الشجاعة والإقدام، ويعكس القيم الأصيلة لأبناء سوهاج في الوقوف بجانب بعضهم البعض في أوقات الشدة، مؤكدا أن المحافظة لا تتوانى عن تكريم النماذج المشرفة من أبنائها الذين يُجسدون أروع صور التضحية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز روح التعاون والمبادرة في خدمة المجتمع.

 

وأضاف المحافظ أن هذا الواجب الذي قام به أبناء سوهاج هي رسالة لجميع المواطنين بأن يكونوا إيجابيين في مثل هذه المواقف، وألا يجعلوا من هذه الوقائع فرصًا انتهازية للتصوير والنشر دون اتخاذ أي موقف لإنقاذ المواطنين والوقوف بجانبهم .

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الجبل الغربي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج عضو مجلس النواب محافظ سوهاج