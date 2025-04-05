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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غازي فيصل: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح وسط صمت دولي

الدكتور غازي فيصل
الدكتور غازي فيصل
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قال الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، إن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى تحويل سوريا إلى دولة منزوعة السلاح، من خلال تدمير البنية التحتية للجيش السوري بما في ذلك الطائرات والدبابات ومخازن السلاح الاستراتيجي. ولفت إلى أن هذا التوجه لا يحقق الأمن لإسرائيل، كما تدعي، بل يفاقم من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

 

وفي مداخلة هاتفية أجراها مع برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة القاهرة الإخبارية، أوضح الدكتور فيصل أن الموقف الدولي لا يزال حتى الآن ضبابيًا، حيث لم يتخذ مجلس الأمن أي خطوة رادعة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة لوقف هذا التصعيد الخطير.

 

وأضاف أن موقف العراق من هذه التطورات يظل تقليديًا، متمثلًا في إدانات بروتوكولية دون خطوات فعلية. وأشار إلى أن إسرائيل تستغل الواقع السوري الراهن لتبرير اعتداءاتها، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لاحترام قرارات الشرعية الدولية.

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