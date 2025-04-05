غازي فيصل: حديث إسرائيل عن "منطقة آمنة" في جنوب سوريا مغالطة سياسية خطيرة

وصف الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، المزاعم الإسرائيلية بشأن إنشاء "منطقة آمنة" في جنوب سوريا بأنها تتناقض تمامًا مع المفاهيم القانونية والدولية المعترف بها. وأكد أن إسرائيل لا تملك أي حق في إقامة مناطق عازلة داخل أراضٍ سورية تحت مبرر حماية أمنها، واعتبر أن هذا المسعى ما هو إلا تبرير مفضوح للاحتلال والتوسع.

وأوضح فيصل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على قناة القاهرة الإخبارية، أن الأمن لا يُبنى على حساب السيادة الوطنية للدول، بل يجب أن يكون ناتجًا عن اتفاقيات دولية واضحة، مثل قرارات مجلس الأمن واتفاق مدريد للسلام، إلى جانب مبدأ "الأرض مقابل السلام".

وشدّد الدكتور فيصل على أن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو عملية احتلال مقنّع تهدف لتحويل الجنوب السوري إلى منطقة منزوع السيادة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، ويثير تساؤلات حول صمت المجتمع الدولي تجاه هذا الانتهاك الصارخ.