وزير البترول يتفقد تسهيلات سوميد بميناء العين السخنة

تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، محطة "سونكر" للصب السائل، والتى تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة، والتى تم تنفيذها كواحدة من أهم المراكز الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر إلى جانب تسهيلات سوميد لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية ، والغاز الطبيعى المسال المستورد وإعادة ضخه إلى الشبكة القومية بعد تحويله إلى الحالة الغازية.

وفي مستهل الجولة، أكد المهندس كريم بدوى دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية بما يعزز من دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وكذلك استدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيسي لتنفيذ خطط الدولة التنموية.

وأضاف بدوى أن مشروع "سونكر" يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة "سونكر" مقامة وفق أحدث التقنيات والتكنولوجيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، لافتاً إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم لتنفيذ مشروعات جديدة تحقق المصالح لكل الأطراف وذلك من خلال العمل التكاملي والعمل كفريق واحد.

وتتكون محطة سونكر من رصيف بحري متخصص في استقبال ناقلات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال، ومنطقة التخزين الاستراتيجية التى تضم مستودعات تخزين استراتيجى للسولار والبوتاجاز بقدرة تخزينية ١٠٠ ألف متر مكعب من السولار و١٥٠ ألف متر مكعب من البوتاجاز، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحرى التخصصى لتداول المنتجات البترولية ، وقد تم تشغيل منظومة تداول وتخزين السولار فى 2019، ومنظومة تداول وتخزين البوتاجاز في 2020، كما يضم ٣ خطوط أنابيب لنقل البوتاجاز والسولار بواقع خطين للبوتاجاز بطول 4.5 كم للخط لنقل امدادات البوتاجاز الي الشبكة القومية، وخط للسولار بطول 31 كم للغرض نفسه.

وقام الوزير ومرافقوه بتفقد منطقة المستودعات والرصيف البحرى وغرفة التحكم لمحطة سونكر وأعمال شركة جاسكو لإنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات شركة سونكر بالشبكة القومية للغاز الطبيعي بقطر ٣٦ بوصة وطول ١٧ كم وعدد ٣ غرف بلوف جديدة وتقوم بتنفيذه شركة بتروجت.

رافق الوزير خلال الجولة الجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركه المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس خالد البدري رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والمهندس ناصر شومان رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمشرف على التجارة الخارجية بهيئة البترول والربان اسامه الشريف العضو المنتدب لشركة سونكر والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، ونائبا رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات وللتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس أسامة السمنودى والمهندس محمد خضير.