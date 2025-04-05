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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 49829 مخالفة مرورية متنوعة

المرور
المرور
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49829) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (9800) مخالفة السير دون تراخيص.
 (13) دراجة نارية مخالفة.
 (40276) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (5) مخالفات موقف عشوائى.
 (588) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (6) مخالفات شروط التراخيص.

 جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

24 ساعة إستراتيجية وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة الإدارة العامة للمرور