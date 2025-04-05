وزير الرياضة يتدخل لمنع لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه فخور بمشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وهو ممثل للدولة المصرية ونسانده بقوة.



وكشف وزير الرياضة عن أنه تدخل وتحدث مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن للتنسيق ومنع لاعبي الأهلي من معسكرات المنتخب خلال يونيو المقبل بما لا يتعارض مع مشاركة النادي الأهلي فى كأس العالم.



جاء هذا خلال مشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يهدف إلى الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.