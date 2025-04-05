كأس عاصمة مصر.. التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة المصري وسيراميكا

انتتهت المباراة التي تجمع بين فريقي المصري وسيراميكا، على استاد السويس الجديد ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان قد نجح الفريق المصري في إحراز هدف التقدم بأقدام كريم بامبو في الدقيقة الـ ١١ من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة ١-٠ لصالح المصري.

إلا وأن فريق سيراميكا استطاع خلال الشوط الثاني السيطرة على مجريات المباراة وإحراز هدف التعادل في شباك المصري لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، رغم من محاولة كلا الفريقين في التقدم على منافسه.

دخل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا بتشكيل:

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمود حمادة، محمد هاشم، ليستويل أمانكونا لخط الظهر.

سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد القرموطي، كريم بامبو، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء:

محمود حمدي، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبوالخير، أمادو با، عبدالرحيم دغموم، صلاح محسن.

دخل سيراميكا كليوباترا بتشكيل لمباراة المصري كالآتي:

محمد بسام لحراسة المرمى.

عبدالرحمن بودي، سعد سمير، أحمد عابدين، يوسف عفيفي لخط الظهر.

محمد توني، أحمد بلحاج كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

أحمد قندوسي، أيمن موكا، مازن ياسر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخري لاكاي.

البدلاء:

محمد كوكو، أحمد هاني، محمد شكري، إبراهيم محمد، أحمد بيكهام، محمد رضا بوبو، حسين حسني، مروان عثمان، محمد رضا.