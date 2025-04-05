كأس عاصمة مصر.. زد بتشكيل هجومي ضد البنك الأهلي

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة البنك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

يستضيف فريق زد، اليوم السبت، نظيره البنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود عبد الرحمن البانوني تشكيل زد أمام البنك الأهلي، رفقة شادي حسين ومصطفى سعد ميسي ومصطفى زيكو.

يحتل فريق زد المركز الخامس والأخير في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه مباراتين فقط، بينما يتصدر البنك الأهلي الترتيب وفي رصيده 5 نقاط.

تشكيل زد ضد البنك الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: إسلام عبدالله - محمد إسماعيل - سامح إبراهيم - محمد أشرف

خط الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - مصطفى سعد ميسي

وفي الهجوم: عبد الرحمن البانوبي - شادي حسين - مصطفى زيكو.