وزير الشباب: لا يوجد بند لخصخصة الأندية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أنه لا يوجد بند لخصخصة الأندية في التعديلات المقترحة لقانون الرياضة.



وأضاف وزير الرياضة: “نسعى خلال تعديل قانون الرياضة الجديد إلى تطوير التحكيم الرياضي وحوكمته وليس إلغاءه وتشجيع الاستثمار في الأندية الرياضية من خلال الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص”.

جاء هذا خلال مشاركة لدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والنائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، في توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة، يهدف إلى الإسهام في ضبط المشهد الإعلامي الرياضي، والمشاركة في وضع السياسات العامة بشأن عدد من القضايا المطروحة، وفي مقدمتها قضايا الوعي، والتصدي للشائعات، والتعامل المهني مع وسائل التواصل الاجتماعي.