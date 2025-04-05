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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الكرة النسائية يخوض مرانا قويا استعدادا لمباراته أمام الأردن

لاعبات المنتخب
لاعبات المنتخب
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قام اليوم السبت، المنتخب الوطني للكرة القدم النسائية بقيادة احمد رمضان جاد، بخوض مران قوي وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لمباراة المنتخب الثانية امام نظيره منتخب الأردن وديا.

حيث يخوض المنتخب الوطني للكرة النسائية مباراة ثانية امام نظيره الأردني يوم الثلاثاء المقبل، على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للسيدات ٢٠٢٦ بالمغرب.

وفاز المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية على نظيره الأردني بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التى أقيمت امس، الجمعة، على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر استعدادا لمواجهة غانا، في إطار منافسات الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أهداف منتخب الكرة النسائية المصري، اللاعبات ليلى شريف ونادين غازي ونادية صوان.

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