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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بروسيا دورتموند يكتسح فرايبورج برباعية في الدوري الألماني

فوز بروسيا دورتموند
فوز بروسيا دورتموند
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حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على فرايبورج بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني.

 افتتح كريم أديمي التسجيل لفريقه في الدقيقة 34، ثم أضاف كارني تشوكويميكا هدفًا آخر في الدقيقة 51 ليعزز تقدم دورتموند. في الدقيقة 68، سجل جيمي بينوي جيتينز هدفًا ثالثًا، ليؤكد تفوق فريقه. 

ورغم محاولات فرايبورج لتقليص الفارق، تمكن ماكسيميليانو أيجيستين من تسجيل هدف واحد لفريقه في الدقيقة 88، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة. 

بوروسيا دورتموند قدم أداءً قويًا طوال المباراة وحقق انتصارًا مستحقًا يعزز من مركزه في الدوري.

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