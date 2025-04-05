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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة نقل في البحيرة

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية
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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الزراعي (القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية كفر مساعد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

تلقي اللواء محمود هويدي، مدير امن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة أمام قرية كفر مساعد بدائرة المركز.

 

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وهم كل من: "محمد أحمد دياب، (23 عامًا)، محمد فتحي فرج، (25 عامًا)، حامد السيد محمد محمد، (17 عامًا)، محمد عبدالمعطي محمد، (29 عامًا)"، وجميعهم مقيمون بمركز الرحمانية، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

 

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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