فوائد وأضرار تناول الفسيخ

تعد الأسماك المملحة من الأكلات المفضلة لدى معظم الأسر العربية، خصوصًا في فترة شم النسيم، إذ اعتاد المعظم تناولها في هذه المناسبة من كل عام، وهذه ليست المناسبة الوحيدة التي يتناول فيها المصريون الأسماك الشديدة الملوحة.

فوائد الفسيخ:

بشكل عام يساعد السمك المملح في علاج الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، فيعد مصدرًا غنيًا بالبروتينات وذا قيمة غذائية عالية، لذلك فهو يساعد في تكوين عضلات الجسم ويقوي الجهاز المناعي.

يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة للجسم.

يعد السمك المملح خصوصًا الفسيخ والرنجة فاتحا للشهية.

يحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم والفسفور.

يحتوي على كمية كبيرة من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية وأيضًا الفيتامين E.

وبذلك فإن فوائد الفسيخ متعددة، ويعد غنياً بالعديد من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والكالسيوم والفسفور على اعتبار أنه سمك مملح، ويمتلك جميع فوائد والعناصر الغذائية المكونة للسمك.

أضرار الفسيخ والسمك المملح

بشكل أساسي تكمن أضرار الأسماك المالحة كالرنجة والفسيخ في طريقة تحضيره وإمكانية نمو البكتيريا اللاهوائية فيه خلال فترة التخليل والتمليح، إذ إن هذه الأسماك لا يتم تفريغها قبل عملية النضج والتمليح، ما يوفر فرصة لبكتيريا قد تكون موجودة في أمعاء الأسماك لتنمو وتنتِج السموم التي تسبب التسمم الغذائي.

ولا يمكن التخلص من هذه السموم عن طريق تدخين أو تجفيف المنتَج النهائي، سواء كان المنتَج النهائي سمكة كاملة أو شرائح منها، وأيضاً لا يصبح المنتَج آمنًا عن طريق التبريد أو التجميد أو التغليف المفرغ، لأن البكتيريا تستطيع النمو والتكاثر حتى في هذه الظروف.

ما أضرار الفسيخ والسمك المملح :

على الرغم من فوائد الفسيخ وقيمته الغذائية العالية، فإن لتناوله أضرارًا عديدة على الجسم لا يمكن تجاهلها، ومن أهم أضرار الفسيخ التا

ارتفاع ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة جدًا من الملح.

تصلب الشرايين، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.

ضيق التنفس، قد تعرّضك الأسماك المملّحة إلى عدم القدرة على التنفس بشكل سليم والشعور بالاختناق.

الشعور بالانتفاخ والحموضة التي قد تتطور في بعض الحالات لتصبح نزلة معوية.

الإصابة بمرض البوتيوليزم، وهذا المرض يهاجم الأعصاب وينتج عنه أعراض ازدواج الرؤية وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي ويسبب فشل التنفس والوفاة، وينتج هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة التي تؤدي إلى نمو وتكاثر نوع معين من البكتيريا.

الإكثار من تناول الفسيخ والرنجة قد يؤدي إلى إسهال يستمر ما بين 12 إلى 72 ساعة، وقد يحدث التسمم الغذائي في بعض الأحيان.