استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت شارع وادي العرايس بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وفي السياق، أُصيب، اليوم، مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء وجوده قرب جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، لـ"وفا"، إن عاملا من بلدة بديا غرب سلفيت، أصيب بعيار ناري في القدم، قرب جدار الضم والتوسع العنصري في الرام، وجرى تحويله إلى المستشفى، حيث وصفت حالته بالمستقرة.