ثقافة الجيزة تشارك في احتفالات يوم اليتيم.. صور

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بيوم اليتيم، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بفعاليات قدمها فرع ثقافة الجيزة في احتفالات يوم اليتيم التي أطلقتها محافظة الجيزة، ضمن مبادرة "معا لفرحتهم".

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المبادرة تأتي في إطار الحرص على إتاحة الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية للأطفال الأيتام، وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على دمجهم في الأنشطة المجتمعية، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بيومهم الخاص في أجواء من الحب والتكافل.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ومن خلال إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث شاركت مكتبة الصف الثقافية بمعرض للمشغولات والحرف اليدوية، تضمن أعمالا من الخرز، والإكسسوارات، والمشغولات الجلدية، وسط تفاعل للحضور بهدف إبراز مواهب أبناء المنطقة.

كما شهدت الفعاليات تكريم مجموعة من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، في أجواء من الفرح والسعادة، دعما لتعزيز روح الانتماء والدعم النفسي للأطفال المشاركين.

حضر الاحتفالية كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، وكرم ربيع مدير عام ثقافة الجيزة، ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز.

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