انتظام الدراسة بجامعة أسيوط عقب إجازة عيد الفطر المبارك

شهدت جامعة أسيوط، صباح الخميس الماضي، انتظامًا كاملًا في سير العملية التعليمية بجميع كلياتها ومعاهدها، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الانضباط والالتزام بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تابعت منذ الساعات الأولى من صباح الخميس انتظام الدراسة داخل الحرم الجامعي، مشيدًا بانضباط الطلاب وحرصهم على استكمال مسيرتهم التعليمية بجدية والتزام.

وأشار إلى أن الجامعة بدأت بالفعل في عقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني وفق الجداول المعلنة بكل كلية، داعيًا الطلاب إلى الالتزام الكامل بالحضور والاستعداد الجيد، والتعاون مع إدارات الكليات لضمان سير العملية التعليمية والامتحانية في مناخ يسوده الانضباط والجدية.

وأوضح رئيس الجامعة حرص الجامعة على الاستمرار في دعم الأنشطة الطلابية والثقافية والطلابية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته على نحو متكامل.

كما أكد الدكتور المنشاوي على أن إدارة الجامعة تضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها، وتواصل جهودها لتوفير بيئة تعليمية محفزة تضمن جودة الأداء الأكاديمي، مشيرًا إلى استمرار الجامعة في تنفيذ خططها التطويرية التي تشمل تحديث البنية التحتية الرقمية، وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم البحث العلمي والابتكار.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على أن جامعة أسيوط ستظل منارة علمية رائدة، وبيئة حاضنة لأبنائها من الطلاب والعاملين، توفر لهم كل السبل الممكنة للنجاح والتميز، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على خدمة المجتمع والوطن.