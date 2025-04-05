إحالة أوراق عامل إلى المفتي لقتله طفلًا رفض إعطاءه مبلغًا ماليًا في الخصوص

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لما اقترفه من استدراجه طفلًا وقتله رفض إعطاءه مبلغًا ماليًا، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة الكلية محمود النجار وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "كريم.ا.م.ا"، 31 سنة، عامل، لأنه في يوم 23 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفى سيد حسين سيد، عمدا مع سبق الإصرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله إثر رفضه إعطاءه مبلغًا ماليًا بعد استدراجه حتى أمسك به عنوة وجثم فوقه ثم أطبق يديه على عنقه قاصدًا من ذلك قتلها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.