في الوقت القاتل .. باير ليفركوزن يفوز على هايدينهايم في الدوري الألماني

في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الألماني، تمكن فريق باير ليفركوزن من تحقيق فوز صعب على فريق هايدينهايم بنتيجة 1-0.

سجل هدف الفوز الوحيد في المباراة اللاعب إيمليانو بوينديا في الدقيقة 90+1 من عمر اللقاء بعد تمريرة حاسمة من جوناس هوفمان.

الوقت القاتل

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، حيث لم تكن هناك أحداث هامة في الشوط الأول، إلا أن باير ليفركوزن استطاع أن يحقق الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

المباراة تمثل إضافة مهمة لباير ليفركوزن في سعيه لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري الألماني.