“البحوث الزراعية” يستقبل وفدا من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي

استقبل الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية والدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح وفد من المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي من دولة كازخستان والمغرب وليبيا والعراق في الفترة من 2 الي 5 ابريل 2025، وذلك في إطار تنظيم ورشة عمل لبناء التقنيات المبتكرة فى إنتاج القمح فى دول شمال إفريقيا.

وصرح الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية ومنسق المنظمة فى محصول القمح أن الزيارة تضمنت ورشة عمل وعرض لبرامح انتاج القمح فى دول شمال إفريقيا والمنظومة المتميزة لإنتاج القمح فى مصر ودخول التقنيات الحديثة لإنتاج القمح الهجين فى مصر والعديد من الدول التابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتي تشمل 41 عضو.

وتعتبر مصر من أنشط الدول الاعضاء للعام الثانى فى حضور الفاعليات الدولية والتعاون من خلال المنظمة.

وتشمل ورشة العمل العديد من الندوات بحضور نخبه من الباحثين من قسم القمح وخبراء القمح من القسم وقيادات المعهد وعلي هامش ورشة العمل تم تنظيم زيارة لبرنامج القمح بمحطة البحوث الزراعية بالجميزة.