أمجد الشوا: قطاع غزة يمر بأسوأ ظروفه منذ السابع من أكتوبر

تحدث أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، عن الأوضاع التي يشهدها قطاع غزة، أن لا الصور والعبارات والفيديوهات يمكن أن تعكس حقيقة الاوضاع في قطاع غزة في ظل هذا التصعيد من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، على كافة المستويات.

أكد «الشوا» خلال مداخلة على الهواء مباشرة مع الإعلامية أمل الحناوي، برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم أن القطاع يمر بأسوء ظروف العدوان التي نمر بها خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، موضحا أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يستهدف العائلات بأكملها، وهناك عشرات العائلات تم مسحها من السجل المدني.

أشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام النازحين التي لجأ إليها المواطنين إن توفرت، وكذلك أطول فترة لإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية لكي تحدث مجاعة حقيقية بحق الشعب الفلسطيني.