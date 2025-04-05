الكرة النسائية.. أهلي 2006 يفوز على السكة الحديد بثمانية نظيفة

نجح فريق الناشئات لكرة القدم مواليد 2006 بالأهلي في تحقيق فوز عريض على السكة الحديد ، بثمانية أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي ‏أقيمت بين الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري.

وتمكنت لاعبة الكرة النسائية بالأهلي كاميليا الديب من تسجيل ثلاثة أهداف، وأكملت هاجر ماجد - ملك ماهر -ليلى علي - ملك الجزار ثمانية الفريق في مرمى السكة الحديد.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2006 كلًا من علي سعيد مديرًا فنيًّا، وأميرة جبر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، ورشا السعدني المدير الإداري، وأحمد جمال محللًا للأداء، وهايدي كامل طبيبة الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.