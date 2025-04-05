انطلاق أولى فعاليات ملتقى الإسكندرية الدولي لسينما الأطفال

السبت 05/أبريل/2025 - 05:38 م

يقدم ملتقى الإسكندرية الدولي لسينما الاطفال اولى فعالياته يوم الاثنين الموافق ٧ ابريل ٢٠٢٥، حيث تنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع القنصلية الإيطالية عروض سينما الاطفال لطلبة وطالبات المدارس الايطالية.

وذلك بحضور ماريو دي بسكولي، قنصل عام إيطاليا بالإسكندرية والكاتب والناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما وبنهاية الفعالية سيقوم الأمير أباظة بتكريم ماريو دي بسكولي، قنصل عام إيطاليا بالإسكندرية على دعمه لملتقى الإسكندرية الدولي لسينما الاطفال وتدير الفعالية الناقدة الفنية نرمين جودة.

ويشير الناقد السينمائى الأمير أباظة لفكرة ملتقي الإسكندرية الدولي لسينما الأطفال باعتبارها محاولة لتقديم رسالة محبة لأبناءنا في مراحل النمو المختلفة وان الفكرة مازالت في المهد، فهى ما زالت في مرحلة التكوين،لانشاء اهم ملتقي ثقافي وفني وفكري لأبنائنا.