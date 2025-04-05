تشكيل الريان ضد السد في الدوري القطري.. موقف تريزيجيه

أعلن البرتغالي أرتور جورج، المدير الفني لفريق الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة السد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الريان بقيادة تريزيجيه، اليوم السبت، نظيره السد على ملعب استاد أحمد بن علي، في لقاء ينطلق في السادسة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

يغيب تريزيجيه عن تشكيل الريان أمام السد، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، بعد مشاركته أساسيًا ضد الأهلي في الجولة الماضية من الدوري القطري.

خاض تريزيجيه مع الريان 16 مباراة في الدوري القطري، أحرز خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

تعاقد الريان القطري مع محمود حسن تريزيجيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل أن يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية الموسم الجاري بعقد لمدة 5 سنوات.

يحتل فريق الريان المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة، بينما يأتي السد في وصافة الترتيب بـ43 نقطة.

تشكيل الريان ضد السد