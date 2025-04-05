بينهم 9 سيدات.. أسماء مصابين حادث تصادم سيارة ربع نقل بعمود إنارة بالفيوم

حصلت «البوابة نيوز » على أسماء 15 مصابا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة في حادث تصادم سيارة ربع على طريق «يوسف الصديق قارون السياحي، بمحافظه الفيوم»، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق الذي فقد السيطرة عليها فاصطدما بعمود اناره.

أسفر حادث طريق يوسف الصديق قارون السياحي، عن إصابة 13 شخصًا بينهم 9 سيدات، بكسور وجروح واشتباه ارتجاج، وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وحرجة، وهم:

شروق رياض حمدي، 15سنه، مصابه باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وناديه عبد الحميد محمود، 55 سنه، مصابه بكدمات بالضلوع، رشا ميلاد محمد، 28سنه، مصابه كدمات بالبطن والضلوع، حنان حنفي وهبه حسان ، 33سنه، مصابه اشتباه كسر بالساق اليسري وجرح بالرأس وكدمات وسحجات بالجسم، مقيمين بقريه كحك، بدائرة مركز يوسف الصديق.

ودينا شريف عبد الحميد مبروك، 16سنه، مصابه باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و يوسف علي الروبي محمد، 16سنه، مصاب بكدمات بالظهر والحوض والصدر، وفاطمه عيد أحمد، 43 سنه، مصابه باشتباه كسر بالفقرات القطنيه، و اسماء محجوب عبد الكريم، مصابه باشتباه كسر مضاعف بالفخد الأيسر ونزيف رحمي، ومقيمين بقريه الروشديه، بدائرة مركز يوسف الصديق.

وفرج ابراهيم اسماعيل، 37سنه، مصاب باشتباه كسر بقاع الجمجمه ونزيف بالمخ، وحالته غير مستقره، وصالح ابراهيم اسماعيل، 35سنه، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ومقيمين بقريه الخلطه، بدائرة مركز يوسف الصديق، وجمال رافت حسن، 29 سنه، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وحالته غير مستقره، مقيم بقريه اباظه، وافراج عبد الجليل محجوب، 32 سنه، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتها غير مستقرة، ومقيمين بمركز الشواشنه، واثنين آخرين تم اسعافهم في مكان الحادث، وتم أخذ تعهد بعد استقرار حالته الصحية ورفضهم الذهاب الى المستشفى.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.