وزير الاقتصاد الإيطالي يحذر من فرض رسوم جمركية مضادة على أمريكا: قد تضر الجميع

أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي على ضرورة تهدئة التوتر مع الإدارة الأمريكية وتجنب سياسة فرض رسوم جمركية مضادة ردا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية.

وأوضح وزير الاقتصاد الإيطالي – خلال ورشة عمل اليوم /السبت/ - أن فرض رسوم جمركية مضادة قد يضر الجميع، مشيرا إلى أنه يجب توسيع نطاق هذا النهج ليشمل المستوى الأوروبي أيضا.

وأشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق دون انتهاك القواعد المالية للتكتل من أجل تعويض التأثير الاقتصادي السلبي المحتمل للرسوم الجمركية.

ولفت إلى طبيعة تأثيرات التجارة الحرة في مرحلة العولمة، مؤكدا على أهمية إظهار مرونة فائقة من رواد الأعمال مثلما حدث خلال جائحة كورونا.