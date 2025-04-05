تشكيل إنتر ميلان ضد بارما في الدوري الإيطالي

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بارما، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره بارما بملعب إنيو تارديني، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام تشكيل إنتر ميلان أمام بارما، بجانب عودة فريدريكو ديماركو إلى التشكيل الأساسي للنيراتزوري.

يتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، بينما يأتي بارما في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل إنتر ميلان ضد بارما

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بيسيك - أتشيربي - أليساندرو باستوني.

خط الوسط: دارميان - أسلاني - هاكان تشالهان أوغلو - هنريك مختيريان - فريدريكو ديماركو.

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.