كأس عاصمة مصر.. المصري يتقدم بهدف نظيف على سيراميكا في الشوط الأول

انتهى الشوط الاول من المباراة التي تجمع بين فريقي المصري وسيراميكا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

حيث نجح الفريق المصري من احراز هدف التقدم بأقدام كريم بامبو في الدقيقة الـ ١١ من عمر المباراة، لينتهي الشوط الاول بنتيجة ١-٠لصالح الفريق المصري، وذلك رغم محاولات فريق سيراميكا احراز اهداف في شباك المصري.

تشكيل المصري لمباراة سيراميكا كليوباترا:

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي ، محمود حمادة ، محمد هاشم ، ليستويل أمانكونا لخط الظهر

سامادو أتدجيكو، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد القرموطي ، كريم بامبو ، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي

البدلاء:

محمود حمدي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، مصطفى أبو الخير، أمادو با ، عبد الرحيم دغموم ، صلاح محسن.



تشكيل سيراميكا كليوباترا لمباراة المصري:

محمد بسام لحراسة المرمى

عبد الرحمن بودي ، سعد سمير ، أحمد عابدين ، يوسف عفيفي لخط الظهر

محمد توني ، أحمد بلحاج كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد قندوسي ، أيمن موكا ، مازن ياسر كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فاخري لاكاي.

البدلاء:

محمد كوكو ، أحمد هاني ، محمد شكري ، ابراهيم محمد ، أحمد بيكهام ، محمد رضا بوبو ، حسين حسني ، مروان عثمان ، محمد رضا.