زي النهارده.. تتويج ألكسيوس الأول كومنينوس على عرش الإمبراطورية البيزنطية

تمر علينا اليوم السبت الموافق 5 شهر إبريل، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 823 البابا باسكال الأول يتوج لوثر الأول ملكا على إيطاليا.

وعام 1081 تتويج ألكسيوس الأول كومنينوس على عرش الإمبراطورية البيزنطية في القسطنطينية، ليكون أول الأباطرة الكومنينيين.

عام 179الجنرال كليبر وقائد المماليك مراد بك يعقدان اتفاق مصالحة في الصعيد.

عام 1822 إبعاد عمر مكرم عن القاهرة إلى طنطا بأمر من محمد علي باشا.

عام 1955 رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه، وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.

عام 1973 إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.

عام 1980 السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.

عام 1984 لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.

عام 1988 اختطاف طائرة الخطوط الجوية الكويتية «الجابرية» أثناء رحلتها من تايلاند إلى الكويت، ودامت عملية الاختطاف 16 يومًا قتل خلالها مواطنان كويتيان وألقيت جثتاهما من الطائرة.

عام 1999 ليبيا تسلم اثنين من مواطنيها للقضاء الدولي استعدادًا لمحاكمتهما بسبب الاشتباه بتسببهما بتفجير طائرة بان أم الأمريكية فوق لوكربي عام 1988.

عام 2007الإفراج عن 15 جندي بريطانيا كانوا محتجزين في إيران.

2014 عام العلماء يكتشفون أنَّ أحد أقمار زُحل، وهو إنسيلادوس يتمتَّع بمحيطٍ من المياه السائلة أسفل سطحه المُتجمد.

إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.

عام 2016 استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.

وشهد يوم 4 ابريل ميلاد العديد من الشخصيات العامه ومنهم

عام 1588 توماس هوبز، فيلسوف وعالم رياضيات إنجليزي.

عام 1684 إلإمبراطورة كاثرين الأولى، إمبراطورة روسيا السادسة في الإمبراطورية الروسية.

عام 1827 جوزف ليستر، طبيب بريطاني.

عام 1832 جول فاري، سياسي فرنسي.

عام 1908 بيت ديفيس، ممثلة أمريكية.

1929 - إيفار جيفيير، عالم فيزياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

عام 1938 ميلاد إيمان ممثلة مصرية.

عام 1942 ملحم بركات، مغني وملحن لبناني.

عام 1946 حلمي محمد القاعود، أديب وكاتب وأكاديمي مصري.

جين آشر، ممثلة إنجليزية.

عام 1947غلوريا ماكاباغال أرويو، رئيسة الفلبين.

عام 1972 جونكو تاكيوتشي، ممثلة أداء صوتي يابانية.

عام 1976 سيموني إنزاغي، لاعب كرة قدم إيطالي.

فيرناندو موريانتس، لاعب كرة قدم إسباني.

عام 1979 تيمو هيلدبراند، حارس مرمى كرة قدم ألماني.

عام 1982 توماس هيتزلسبيرغر، لاعب كرة قدم ألماني.

عام 1955 أكيرا توريما رسام ومانغاكا ياباني.

عام 1986 - نيكولاس خوري، إعلامي أردني.

عام 1991 دنيز بايسال، ممثلة تركية.

عام 1997 بورخا مايورال، لاعب كرة قدم إسباني.

لمى الكناني، ممثلة سعودية.