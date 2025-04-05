نفذت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي، 6 عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا إرهابيا بينهم قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم تنفيذ العمليات في محافظتي شبيلي الوسطى والسفلى، كما تمكنت القوات من تدمير مراكز تابعة للإرهابيين.
بوابة العرب
الصومال: مقتل 80 إرهابيا بينهم قيادات خلال الأسبوع الماضي
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نفذت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي، 6 عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا إرهابيا بينهم قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية.
نفذت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي، 6 عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا إرهابيا بينهم قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية.