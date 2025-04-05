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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مقتل 80 إرهابيا بينهم قيادات خلال الأسبوع الماضي

الصومال
الصومال
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نفذت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي بالتعاون مع قوات الجيش الوطني خلال الأسبوع الماضي، 6 عمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 80 عنصرًا إرهابيا بينهم قيادات وعناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أنه تم تنفيذ العمليات في محافظتي شبيلي الوسطى والسفلى، كما تمكنت القوات من تدمير مراكز تابعة للإرهابيين.

الصومال ميليشيات الشباب الإرهابية