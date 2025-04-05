رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة يزور مستشفى العريش العام

استقبل الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقه الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور بيتر وجية ، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة ووفد رفيع المستوى من الوزارة اثناء جولتهم التفقدية بمستشفى العريش العام اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، أن الجولة بدأت بمتابعة العمل بالإستقبال والطوارئ ، وغرف العناية المركزة داخل المستشفي للتأكد من تكامل الخدمات الطبية المقدمة بها.

وإطمأن الوفد على مدى توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة والتجهيزات الخاصة .وتواجد الفريق الطبي على رأس العمل بكافة أقسام المستشفى .كما قام الوفد بمتابعة أعمال التطوير و راجع رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة، والفريق المرافق عمل شبكة الأكسجين داخل المستشفى والتشغيل الأمثل للشبكة وتابع وكيل وزارة الصحة أن الجولة شملت مراجعة أدوية الطوارئ والتحويلات للأقسام الداخلية

وفى نهاية الزيارة أشاد الوفد الوزاري بالجهد المبذول ، وأكدوا على تقديم وزارة الصحة كافة الدعم لمستشفيات المحافظة

ووجه الوفد الوزاري بالحرص الدائم على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد ، والعمل على راحة المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمة المرضى .