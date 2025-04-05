الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال شهر مارس

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنشطة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية خلال شهر مارس 2025 ، حيث تضمنت أنشطة تدريبية وإرشادية متنوعة من ندوات علمية وإرشادية ومقالات ومشاركات إعلامية وأنشطة بحثية لتعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى أفراد المجتمع.

الندوات العلمية والإرشادية

نظم المعهد عدد (35) ندوة علمية وإرشادية بالمقر الرئيسي للمعهد والمعامل التابعة له في محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية وأسيوط، بالإضافة إلى المراكز الإرشادية في مختلف المحافظات. تم تناول موضوعات هامة في مجال التصنيع الغذائي والتغذية الصحية والعلاجية لرفع الوعي الغذائي لدى أفراد المجتمع، مثل "التغذية الصحية لمرضى السكر" و"صناعة الزبادي بالمنزل" و"التغذية السليمة وأثرها على صحة الفرد والمجتمع".

إصدارات معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية

إصدار عدد مارس 2025 من مجلة بحوث تكنولوجيا الأغذية بالإضافة إلى إصدارات "جريدة تكنولوجيا التصنيع الغذائي" التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

مشاركة باحثي المعهد في الندوات والمؤتمرات

شارك باحثو المعهد في العديد من الندوات وورش العمل حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي وأثره في التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى حضور ندوة عن "فضائل شهر رمضان" تحت رعاية مركز البحوث الزراعية.

الزيارات الميدانية

قام الدكتور السيد شريف، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، رفقة الدكتور عاطف عشيبة، وكيل المعهد للإرشاد والتدريب، بزيارة تفقدية لفرع معهد تكنولوجيا الأغذية بمحطة البحوث الزراعية بسخا بمحافظة كفر الشيخ. خلال الزيارة، تم الاطلاع على الإمكانيات البحثية والتقنيات المتاحة لمواصلة تحسين أنشطة المعهد.

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