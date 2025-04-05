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السبت 05 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تطير إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني "صور"

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في ‏طريقها إلى موريتانيا‎.‎

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى موريتانيا ما يقرب ٧ ساعات‎.

وحرص طارق قنديل على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة ‏وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة ‏مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي ‏خلال تدريبات الكرة.‏

 

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