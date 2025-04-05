دوري أبطال أفريقيا.. بعثة الأهلي تطير إلى موريتانيا لمواجهة الهلال السوداني "صور"

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، منذ قليل في ‏طريقها إلى موريتانيا‎.‎

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا‎.‎

وتستغرق الرحلة من القاهرة إلى موريتانيا ما يقرب ٧ ساعات‎.

وحرص طارق قنديل على متابعة كافة الإجراءات الإدارية قبل السفر والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالوصول والإقامة ‏وملاعب التدريب وتهيئة الأجواء المناسبة للجهاز الفني واللاعبين.

وخاض الأهلي مرانه الختامي صباح اليوم علي ملعب التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة ‏مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الخططي ‏خلال تدريبات الكرة.‏