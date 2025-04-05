كلب ضال يعقر 5 أشخاص في البحيرة

هاجم كلب ضال 5 أشخاص بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، أثناء سيرهم في الشوارع، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوصول المستشفي العام 5 أشخاص مصابين بعقر كلب ضال، وبالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص من قرية معنيا بدائرة المركز، في عقر جماعي لكلب ضال بالقرية.

والمصابين هم كل من:" غرام رجب محمد، (8 أعوام)، ندي شريف عبد الحميد، (12 عامًا)، مرفت امين عبد القوي، (39 عامًا)، أنس محمود محمد (10 أعوام)، إياد السيد أنور خليف، (7 أعوام)، وتم حصولهم علي مصل عقر الكلب بمستشفي إيتاي البارود العام.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.