10 مشروبات ووصفات طبيعية لتخفيض السكر في الدم

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض خطورة ، ويؤدي ارتفاع نسبته في الدم الي أمراض مضاعفة ،لذا نقدم لكم.

مشروبات طبيعية تخفض نسبة السكر في الدم

هناك عدة أعشاب تنزل السكر بسرعة، وبالتالي قد تساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وهي كما الآتي:

1. الصبار

تم استخدام نبات الصبار لآلاف السنين لما يملكه من خصائص علاجية، وتشير بعض الدراسات إلى أن عصير نبات الصبار يمكن أن يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

وقد جرت العادة على استخدام العصارة المجففة لنبات الصبار في شبه الجزيرة العربية لعلاج مرض السكري تقليديا.

2. القرفة

تعد القرفة من ضمن أعشاب تنزل السكر بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا إلى تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

3. الحنظل

يعد الحنظل مكون شائع الاستخدام في الطبخ الآسيوي والطب الصيني التقليدي، ويُعتقد أنه يخفف من العطش والإرهاق، والتي هي أعراض محتملة لمرض السكري من النوع الثاني.

كما أظهرت الأبحاث أن مستخلص الحنظل يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم.

4. شوك الحليب

توجد عشبة شوك الحليب أو المعروفة باسم السليين المريمي المزهرة حول البحر الأبيض المتوسط، وقد تم استخدامها لآلاف السنين نظرًا لخصائصها العلاجية.

وقد يقلل شوك الحليب من مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يعانون أيضًا من أمراض الكبد.

5. الحلبة

تم استخدام نبات الحلبة كأعشاب تنزل السكر بسرعة وتوابل لآلاف السنين في الشرق الأوسط، وتم إثبات فوائد الحلبة لمرض السكري في كل من الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والإنسان.

وإحدى الدراسات أظهرت أن الحلبة لها القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

6. عشبة الجيمنيما :

إن الجيمنيما هي عشبة هندية، ومعنى اسمها هو مدمرة السكر؛ لأنها ضمن مشروبات تخفض السكر.

فقد أظهرت الدراسات أنها تعمل على تقليل مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، وقد ساهمت في ارتفاع مستويات الأنسولين عند بعض الأشخاص.

7. الزنجبيل

إن الزنجبيل هو أحد الأعشاب التي استخدمت في الطب التقليدي كأعشاب تنزل السكر بسرعة، وغالبًا ما كان يتم استخدامه للمساعدة في علاج مشكلات الجهاز الهضمي.عيادة طب الأسنان

وأظهرت نتائج دراسة حديثة أن الزنجبيل قد يقلل من مستويات السكر في الدم بدون تقليل مستوى الأنسولين.

مما يعني أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث.

8. الجنسينغ

يشتهر هذا العشب الصيني بقدرته على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

وتِبعا للباحثين فإن الجنسنيغ يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات، ويزيد إفراز الأنسولين من البنكرياس، مما يزيد من قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز ويقلل من مستوياته في الدم.

9. الكركم

يندرج الكركم في قائمة أعشاب تنزل السكر بسرعة فقد تم إثبات أن مركب الكركمين الموجود في الكركم يدعم السيطرة على نسبة السكر في الدم ويساعد على منع الإصابة بمرض السكري.حلويات منخفضة السكر

10. الميرمية

إن الميرمية لها قدرة على تعزيز فعالية الأنسولين لدى مرضى السكري، ويمكن أن يكون شرب شاي الميرمية صباحا ، ذات فعالية عالية.

فكل ما عليك فعله هو ببساطة نقع ملعقة كبيرة من أوراق الميرمية في كوب من الماء المغلي ثم تصفيتها، وبهذا تعد مثالًا على أسرع شيء ينزل السكر.