كم نقطة يحتاجها ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال؟

يتجه فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، وذلك بعد تعثر منافسه المباشر، أرسنال، اليوم السبت في الجولة الحادية والثلاثين أمام إيفرتون.

وسقط فريق أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام إيفرتون بنتيجة 1-1، مما منح ليفربول فرصة ذهبية لتوسيع الفارق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح، نظيره فولهام غدًا الأحد في الجولة نفسها، وفي حال فوزه، يرفع رصيده إلى 76 نقطة، موسعًا الفارق إلى 14 نقطة عن أرسنال.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال مع إيفرتون

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بينما يأتي أرسنال في وصافة الترتيب بـ62 نقطة.

وفي حال فوز ليفربول على فولهام، سيصبح أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه أرسنال هو 83 نقطة، مع تبقي 7 مباريات فقط.

تعادل أرسنال مع إيفرتون

ويحتاج ليفربول للفوز في 3 مباريات فقط والتعادل في أخرى، أي جمع 11 نقطة لحسم اللقب رسميًا، حتى في حال فوز أرسنال بجميع مبارياته المتبقية.

ويمكن لفريق ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي حتى دون النظر لنتائج أرسنال في حال فوزه على فولهام، وست هام يونايتد، وليستر سيتي، والتعادل مع توتنهام.

سيكون هذا اللقب رقم 20 في تاريخ ليفربول، ليعادل بذلك سجل مانشستر يونايتد كأكثر الأندية تتويجًا ببطولة الدوري الإنجليزي، كما يعد هذا اللقب هو الأول للريدز منذ موسم 2019-2020.