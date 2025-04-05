النمسا تغلق معابر حدودية مع سلوفاكيا والمجر لمنع انتشار الحمى القلاعية

أكدت وزارة الداخلية النمساوية، تعليق حركة المرور الحدودية عند بعض نقاط العبور مع سلوفاكيا والمجر؛ لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم/السبت/، إنه بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية في المجر وسلوفاكيا، تم اتخاذ تدابير أيضًا في النمسا بناءً على طلب السلطات الصحية.

وأضافت، تم اتخاذ تدابير شرطية نيابة عن السلطات الصحية في إطار ضوابط الحدود المعمول بها بالفعل (كانت ضوابط الحدود مع سلوفاكيا سارية منذ خريف عام 2023، ومع المجر منذ خريف عام 2015) وتشمل هذه الإجراءات إيقاف المركبات وتفتيشها والتحقق من الوثائق اللازمة.

وأوضحت أنه تم إغلاق المعابر الحدودية الأصغر حجمًا لاحتواء مرض الحمى القلاعية وخاصة انتشاره إلى المناطق الحدودية النمساوية وتم بالفعل إغلاق بعض المعابر الحدودية مؤقتًا (وفقًا للوائح المرفقة) اعتبارًا من اليوم حيث تم تحديد المعابر الحدودية المتضررة بالتنسيق الوثيق مع السلطات الصحية (مقاطعتي النمسا السفلى وبورجنلاند)، ومجموعات المصالح (غرفة الزراعة) ووزارة الزراعة والغابات والسياحة والمناطق الاتحادية.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ الأمن والسيطرة على المعابر الحدودية من قبل مديريات الشرطة في الولايات المعنية بنفسها.