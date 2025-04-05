القوات الروسية: القضاء على 210 عسكريين أوكرانيين على محور كورسك

تمكنت القوات الروسية من القضاء على 210 عسكريين أوكرانيين، فضلا عن تدمير معدات عسكرية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية، حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، وأوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت: "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 210 عسكريين، ومركبة قتال مشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و5 مركبات قتالية مدرعة، وتسع سيارات، ومدفع هاون، بالإضافة لـ8 نقاط تحكم بالطائرات المسيرة".

وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 72 ألفا و150 عسكريا، و404 دبابات، و331 مركبة مشاة قتالية، و296 ناقلة جند مدرعة، و2252 مركبة قتالية مصفحة، و2618 سيارة، و595 مدفعا ميدانيا".

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روجوف، أن الجيش الروسي، باستخدام طائرات بدون طيار، دمر خمس طائرات، وحظيرة في مطار دنيبروبيتروفسك كانت القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتحويل الطائرات المدنية لأغراض عسكرية فيها.