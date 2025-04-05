وزير الثقافة الفلسطيني يدين استهداف الاحتلال مستودعا تابعا للمركز السعودي للثقافة شرق رفح

أدانت وزارة الثقافة على لسان وزيرها عماد حمدان قصف قوات الاحتلال مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في غزة، واستهداف وتدمير مستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث شرق رفح، وما يحتويه من مقتنيات ثقافية ومستلزمات طبية كانت مخصصة لتلبية احتياجات المرضى والمصابين في قطاع غزة، إذ يعد من ركائز العمل الثقافي في المنطقة.

وقال الوزير حمدان إن هذا الاستهداف الممنهج للمؤسسات الثقافية، ومختلف المؤسسات المدنية والخدماتية في القطاع، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا ومؤسساته الثقافية والإنسانية.

وأكد الوزير حمدان أن وزارة الثقافة تجدد التزامها بالاستمرار في تقديم خدماتها الثقافية وتعزيز الدور الثقافي الوطني في مواجهة هذا العدوان وغطرسته، داعياً المؤسسات الدولية الثقافية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا الاستهداف المتكرر للثقافة، والبنية التحتية الثقافية، والذي يعد انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية.