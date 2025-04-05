نائب محافظ الأقصر يسلم 15 ماكينة فرم مخلفات القصب لمزارعي أرمنت.. صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، اليوم السبت، حفل مشروع بعنوان "مشروعنا لتدوير مخلفات قصب السكر"، حيث تم تسليم 15 ماكينة فرم وتقطيع مخلفات سفير قصب السكر للمزارعين المستفيدين من المشروع بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار العمل على دفع عجلة التنمية المستدامة بالمحافظة.

الاحتفالية

حضر الاحتفالية، كلًا من علي عثمان نائب رئيس مركز أرمنت، وهدى محمد إبراهيم رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي، ومسئولي مديريات التضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والزراعة، والعمل، والبيئة، وأحمد الفرشوطي عضو مجلس النواب سابقا، وعدد من القيادات الشعبية بمركز أرمنت.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال الاحتفالية، على أهمية الدعم المستمر والدائم للفلاح المصري وخصوصا مزارعي قصب السكر، مشيرًا إلى حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على تقديم كافة أنواع الدعم والمساندة لمزارعي قصب السكر، من خلال مواجهة التحديات التي تواجه زراعة هذا المحصول الاستراتيجي.

نظم الحفل، جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي، والممول من منظمة بيبول باور انكلوجن بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والسفارة الفرنسية بالقاهرة، حيث تقوم جمعية تنمية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي بتسلم المخرج من عملية الفرم لتقوم بالتسويق له لصالح المزارعين، حيث يتم عمل معارض تسويقية لعرض منتجات المزارعين بالمحافظة.

المشروع يوفر 100 فرصة عمل للشباب والسيدات

وكان مشروع تدوير مخلفات قصب السكر قد بدأ في شهر ديسمبر 2024 باختيار الفئة المستهدفة من مزارعي قصب السكر بقرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز أرمنت، ويهدف المشروع إلي توفير 100 فرصة عمل للشباب والسيدات من خلال تسليم 15 ماكينة فرم مخلفات قصب السكر، وتستوعب الماكينة الواحدة 7 أفراد للعمل عليها والاستفادة من منتجاتها، وتبلغ تكلفة الماكينة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، وتبلغ الطاقة الانتاجية للماكينة من ٥٠٠ إلي ٧٠٠ كجم في الساعة.

وتبلغ تكلفة فرصة العمل لكل مستفيد حوالي 21 ألف جنيه، وتتمثل في التدريبات التأهيلية التي يحصل عليها المستفيد والكثير من المزايا، كما يقدم المشروع نشاط التسويق الالكتروني للمنتج من خلال توفير منصة الكترونية يتم من خلالها عمليات البيع والشراء.

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