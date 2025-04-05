محافظ الغربية: تنسيق كامل بين النواب والتنفيذيين لتحقيق تنمية حقيقية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، والذي خُصص لبحث القضايا الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، واستعراض التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، وبحث آليات التغلب عليها.

وأشار الجندي إلى أن اللقاءات الدورية مع النواب تعكس تكامل الأدوار بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وتؤسس لحالة من التفاهم والعمل المشترك، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتطوير آليات العمل الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ مجموعة من الملفات المهمة التي تشهد اهتمامًا واسعًا على مستوى المحافظة، في مقدمتها تطوير البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة، إلى جانب تحسين منظومة النقل ورصف الطرق، ودعم العملية التعليمية من خلال إنشاء وتطوير المدارس والمنشآت التعليمية. كما تطرق الاجتماع إلى ملفات النظافة العامة، والمشروعات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

وأكد الجندي أن جميع الملاحظات والمشكلات التي طرحها النواب تم التعامل معها بشفافية تامة، وتم إصدار توجيهات عاجلة إلى الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن هذه اللقاءات ليست بروتوكولية، بل تأتي في صميم استراتيجية العمل داخل المحافظة، بهدف تقديم حلول واقعية لمشكلات الناس، وتطوير مستوى الخدمات على الأرض.

كما وجه المحافظ رؤساء المدن والمراكز بتكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المجتمعية، والعمل على رصد مشكلات المواطنين عن قرب، والتعامل معها بجدية وسرعة. وأكد أن الاستماع إلى المواطن والتفاعل المباشر معه هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية، مشددًا على ضرورة تبني نهج الإدارة بالمتابعة الفعلية، وليس من المكاتب.

وفي ختام الاجتماع، دعا اللواء الجندي جميع الجهات التنفيذية والنواب إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستمرار في الاستماع لشكاوى المواطنين وتبني الحلول الواقعية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وأن محافظة الغربية ستكون نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

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