بيسيرو: لأول مرة في مسيرتي أفعل هذه الأمر مع الزمالك

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه لأول مرة في تاريخه سيقود تدريب لمجموعة من اللاعبين غداً قبل أن يتوجه إلى ستاد القاهرة الدولي لقيادة الفريق في مباراة مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر، التي سيخوضها الأبيض بمجموعة أخرى من اللاعبين.

وأضاف بيسيرو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت للحديث عن مباراة مودرن سبورت:" سنخوض مباراة مهمة غداً أمام مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، وهناك علامات استفهام كبيرة بشأن عدم خوض بعض الفريق لمبارياتها غداً في البطولة، وشدد على أن الزمالك سيلعب بالرغم من ضيق الوقت بعد مباراة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية".

وواصل المدير الفني قائلاً:" سيكون هناك تدريب غداً لمجموعة اللاعبين المستبعدين من لقاء مودرن سبورت، لتجهيزهم لمباراة ستيلينبوش في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية وسأقود التدريب بنفسي في الثالثة عصراً، قبل التوجه إلى ستاد القاهرة لقيادة الفريق في مباراة مودرن سبورت، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تحدث معي وأحتاج للتأقلم، وأتمنى أن تكون المرة الأخيرة"

وأضاف بيسيرو :" نسعى لتحقيق الفوز في مباراة الغد، ونخوض مباريات كأس عاصمة مصر باللاعبين المتاحين، ونلعب كل المباريات من أجل الفوز، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، وأحياناً يحالفنا التوفيق وأحياناً يكون هناك تقصير من الفريق، وهناك مسؤولية كبيرة على أي لاعب يرتدي قميص الزمالك في كل المباريات".

وواصل:" يجب أن نخوض مباراة الغد من أجل الفوز أمام مودرن سبورت، والجدول هو من فرض علينا خوض المباراة، وتدريب اليوم سيتم تقسيمه لجزئين الأول لمجموعة اللاعبين الذين سيشاركون في لقاء الغد، والجزء الثاني سيكون للاعبين المستبعدين في ظل الإجهاد الذي يعاني منه اللاعبون بعد رحلة العودة من جنوب أفريقيا ، ومباراة الغد فرصة للاعبين جدد أن يثبتوا أنفسهم، والمجموعة التي ستشارك لم تلعب كثيراً مع بعض، ويجب أن يكون هناك تضحية من الجميع".

وأضاف بيسيرو:" لم نخض مباراتي الجونة وبتروجت بالتشكيل الأساسي بالكامل، وفي مباراة بتروجت تسببت الأخطاء الدفاعية في استقبالنا لهدفين، ونريد أن نكون منظمين في الملعب ولا نرتكب أخطاء في لقاء الغد".

وقال المدير الفني :" مصطفى شلبي وعبد الله السعيد خارج مباراة الغد، والسعيد أصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات وأتمنى أن يشارك شلبي في التدريبات بصورة طبيعية وسيتم تقييم حالة اللاعب في مران اليوم بعدما تعرض للإجهاد في مباراة ستيلينبوش السابقة".

وعلق بيسيرو على إمكانية ضم عناصر من قطاع الناشئين لمباراة الغد قائلاً:" هناك بعض اللاعبين الشباب يتدربون معنا مثل أيمن أمير عبد العزيز وعمر ياسر وحسام عاشور التقي، وتابعت بالأمس مباراة فريق 2007 أمام الأهلي، وهناك عناصر مميزة بفريق الناشئين، وهناك أكثر من لاعب لديه القدرة على التواجد مع الفريق الأول، وهناك منهم من يستحق التواجد مع منتخب الناشئين، والفريق قدم مباراة كبيرة وهناك روح جيدة لديهم، وحسام عاشور التقي تعرض لإصابة في اليد بالأمس وسيتم الاطمئنان عليه في مران اليوم وقد يتواجد هو وعمر ياسر في لقاء الغد".

واختتم المدير الفني قائلا:" أريد عودة أحمد حمدي لمستواه تدريجياً قبل الاستعانة به في المباريات وسيتم تقييم حالته باستمرار لتحديد موعد الدفع به في المباريات خلال الفترة المقبلة".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر في السابعة مساء غداً الأحد على ستاد القاهرة الدولي .