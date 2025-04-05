برشلونة يعلن حجم إصابة إينيجو مارتينيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، غياب مدافعه إينيجو مارتينيز، عن مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، مساء اليوم السبت، نظيره ريال بيتيس على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

طبيعة إصابة إينيجو مارتينيز

وقد أثار غياب مارتينيز المفاجئ عن قائمة فريق برشلونة التي تستعد لمواجهة ريال بيتيس تساؤلات واسعة بين الجماهير، خاصةً مع عدم الكشف عن السبب في البداية.

وسرعان ما انتشرت تقارير صحفية تشير إلى إصابة اللاعب في الساق، مما زاد من قلق عشاق النادي الكتالوني.

ولقطع دابر الشك باليقين، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد فيه صحة التقارير المتداولة، وكشف عن تفاصيل إصابة مارتينيز.

وأوضح نادي برشلونة في بيانه أن إينيجو مارتينيز يعاني من إصابة بسيطة في الساق اليسرى، وأنه يغيب عن مباراة اليوم فقط.

وبهذا البيان، طمأن برشلونة جماهيره على حالة إينيجو مارتينيز، مؤكدًا أن الإصابة ليست خطيرة ولن تستدعي غيابه لفترة طويلة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز السادس برصيد 47 نقطة.