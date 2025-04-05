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السبت 05 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف أحمد عبد القادر.. تشكيل نادي قطر أمام الخور في الدوري القطري

احمد عبد القادر
احمد عبد القادر
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يستعد فريق نادي قطر لملاقاة الخور في المباراة المرتقبة ضمن منافسات الدوري القطري، والتي ستجمع بين الفريقين في إطار الجولة القادمة. 

حيث أظهر المدرب اختيار تشكيلة قوية، على أمل مواصلة تقديم أداء مميز وتحقيق النقاط الثلاث.

التشكيل الأساسي:

في حراسة المرمى: سطاع العباسي

في خط الدفاع: ناصر بير، عطاء جبر، عمر العمادي، إبراهيم ماجد

في خط الوسط: بيرسي تاو، سيباستيان سوريا (قائد الفريق)، كارلوس فينيسيوس

في خط الهجوم: جافي مارتينيز، عيسى أحمد،  احمد عبد القادر 

الاحتياطيون: يضم الاحتياطيون: عدنان صالح، زيد سعد، علي سعود، أحمد فاضل، علي بجلوعوف، متعز ماجد، أ. المفتح، ك. محمودي، جاسم الجلعي، بن مالانغو.

يسعى نادي قطر بقيادة مدربه لتحقيق فوز هام في هذه المباراة لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري القطري. يذكر أن الفريق يقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ويأمل في تحقيق أهدافه بمواصلة الانتصارات والتقدم في المنافسة.

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