أفضل طرق للتخلص من قشرة الشعر

يعاني الكثير من الأشخاص من أعراض قشرة الشعر وهي تظهر بسبب التعايش داخل بيئة شديدة البرودة أو الرطوبة أو عدم غسل الشعر جيدا، ما يؤدي الي ظهور مشاكل جلدية مثل الحكة والالتهاب الشديد، في هذا التقرير، نبرز أفضل الطرق للتخلص من قشرة الشعر.

الليمون مع الماء

تعد طريقة عصر الليمون من أفضل الطرق الفعالة للقضاء علي قشرة الشعر لأن عصير الليمون يحتوي على مواد تعمل على تجفيف فروة الرأس الدهنية، ويمكن تحضير المكونات كالآتى:

- مزج عصير الليمون مع الماء ويفضل ليمونه علي لتر ماء ثم وضعه داخل الثلاجة.

- الأفضل غسل الشعر بالشامبو ثم وضع مزيج الليمون مع الماء على فروة الرأس وتدليكه جيدا.

- عند اللزوم تكرر وصفة الليمون 3 مرات في الأسبوع حتى القضاء علي القشرة.

صفار البيض

للتخلص من قشرة الشعر وضع صفار البيض على الشعر للتخلص من قشرة الرأس نظرا لاحتوائه على فيتامين a وفيتامينات ومركبات توقف ظهور القشرة، ويمكن تحضير الماسك كالآتي:

- فرد صفار بيضة على فروة الرأس.

- وضع غطاء بلاستيك على الرأس لمدة ساعة.

- تدليك وغسل فروة الرأس بالماء وبالشامبو.

خل التفاح والقضاء على قشرة الشعر

يتكون خل التفاح على أحماض تقضي على الفطريات التي تسبب قشرة الرأس، ويمكن وضع الماسك بهذه الطريقة:

- خلط كمية واحدة من الماء وخل التفاح داخل زجاجة.

- رش الخليط على فروة الرأس بعد غسله بالشامبو.

- وضع خل التفاح مع الماء على الرأس مدة ربع ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر جيدا ، ويمكن استخدام مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون.

يتميز زيت الزيتون بفوائده الطبيعية للقضاء على قشرة الرأس، ويمكن تطبيق الخطوات الأتية:

- توزيع كمية مناسبة من زيت الزيتون على الشعر.

- وضع زيت الزيتون على الشعر.

لمده 15 ساعه ثم نقوم بغسل فروة الرأس.