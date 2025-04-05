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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اجتماع موسع لمسئولي الضبطية القضائية بشركه الإسكندرية للكهرباء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس إيهاب الفقى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء، اجتماعا هاما مع مسئولي الضبطية القضائية بالشركة لمتابعة أعمال  الضبطية القضائية وحصر حالات الإستيلاء على التيار الكهربائي بطرق غير شرعية ومخلفات شروط التعاقد بحضور النواب ورؤساء القطاع ومديري العموم.

يإتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور  محمود عصمت  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وتعليمات المهندس  جابر دسوقي  رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وجرى خلال الاجتماع متابعة كافة الأعمال  المتعلقة بالضبطية القضائية مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود وزياده أعداد فرق العمل لضبط وحصر السرقات والمخالفات وتشكيل غرف عمليات للمتابعة بصفة دائمة ومستمرة للوقوف على نتائج أعمال الضبطية القضائية وأخذ القرارات الفورية والحازمة لضمان تنفيذ خطة العمل على مستوى المحافظة.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة  محاسبة المقصرين في أداء اعمالهم.

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