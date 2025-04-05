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السبت 05 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مد فترة التقديم لـ”جوائز الصحافة المصرية” حتى 21 أبريل

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أعلنت نقابة الصحفيين استمرار قبول طلبات التقدم لمسابقة “جوائز الصحافة المصرية” لاختيار أفضل الأعمال الصحفية المنشورة خلال عام 2024، وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، استجابةً لرغبة عدد كبير من الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات بمد فترة التقديم.

وأكدت النقابة أنه لن تُقبل أي أعمال بعد هذا الموعد، مشيرة إلى أن تسليم الأعمال يتم بمقر النقابة مباشرة.

وتشمل المسابقة عشرة فروع رئيسية ضمن “جوائز الصحافة المصرية”، إلى جانب 12 جائزة خاصة، وتتوفر كافة التفاصيل واللائحة المنظمة للمسابقة على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة.

وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 الصحفيين